Між Україною та Індонезією укладено безвізовий режим

19:27 14 жовтня Київ, Україна

Україна затвердила угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією.



Про це у п'ятницю, 14 жовтня, повідомив постійний представник Кабміну України у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Він зазначив, що угодою передбачено можливість громадян двох держав, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в'їжджати, слідувати транзитом і перебувати на території держави іншої сторони без віз строком: