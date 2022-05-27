Між США та Києвом було проведено переговори про небезпеку ескалації з використанням американської зброї

09:19 27 травня Київ, Україна

Через небезпеку ескалації Вашингтон переговорив із Києвом.

Про це агентству Reuters повідомили американські військові та дипломати.



Як зазначається, залаштункові дискусії є надзвичайно делікатними і тому не афішуються. При цьому Сполучені Штати не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.



Одночасно у Вашингтоні прагнуть "досягти загального розуміння небезпеки ескалації".

"У нас є занепокоєння щодо ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно зв'язувати руки (українцям – ред.)", – на умовах анонімності каже американський військовий.





Американська розвідка також попереджала про ризики, що зростають, особливо з огляду на невідповідність між очевидними амбіціями президента росії володимира путіна та ефективністю його військових. Найближчі місяці можуть перевести війну на "непередбачуванішу і потенційно ескалаційну траєкторію", сказала директорка Національної розвідки Авріл Хейнс на слуханнях у Сенаті цього місяця.



Дуглас Лют, колишній посол



Але він визнав ризик ескалації та політичного розколу всередині НАТО, якщо Україна завдасть удару вглиб росії. Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон та Київ мають спільне "розуміння" щодо використання надійних методів зброї, наданих Заходом. "Поки що ми були на одній сторінці у розумінні цих порогів", - зазначив чиновник.Американська розвідка також попереджала про ризики, що зростають, особливо з огляду на невідповідність між очевидними амбіціями президента росії володимира путіна та ефективністю його військових. Найближчі місяці можуть перевести війну на "непередбачуванішу і потенційно ескалаційну траєкторію", сказала директорка Національної розвідки Авріл Хейнс на слуханнях у Сенаті цього місяця.Дуглас Лют, колишній посол США в НАТО та генерал-лейтенант армії у відставці, погодився, що Україна має досить російських цілей в Україні, про які можна хвилюватися.Але він визнав ризик ескалації та політичного розколу всередині НАТО, якщо Україна завдасть удару вглиб росії.