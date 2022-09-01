Між росією та Україною відбувся обмін загиблими військовими

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, вдалося повернути тіла 17 українських солдатів.

"Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні міністерства.