Між росією та Україною відбувся обмін загиблими військовими
14:55 09 серпня Київ, Україна
Відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та росією.
Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, вдалося повернути тіла 17 українських солдатів.
"Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні міністерства.
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