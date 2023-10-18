Між Норвегією та Україною йдуть переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки - Зеленський

18:59 18 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок переговорів між Україною та Норвегією щодо двосторонніх гарантій безпеки. Заява була зроблена президентом у середу в мережі "Х".



Зеленський висловив подяку Норвегії за нещодавній пакет військової допомоги та тривалу підтримку. Президенти домовилися розпочати переговори, ґрунтуючись на Вільнюській декларації "Великої сімки", про двосторонні гарантії безпеки.



Під час розмови Зеленський також обговорив з норвезькою стороною події на передовій лінії в Україні та пріоритетні потреби в обороні країни. Особлива увага була приділена зміцненню збройних сил, включаючи протиповітряну оборону для захисту критично важливої інфраструктури та Чорноморського зернового коридору.



Сторони також наголосили на важливості запобігання подальшій ескалації на Близькому Сході та закликали всі сторони уникати жертв серед цивільного населення.



Зеленський запросив Норвегію взяти участь у зустрічі радників з питань національної безпеки лідерів держав з реалізації української Формули миру.



Крім того, Зеленський висловив вдячність за довгострокові програми фінансової підтримки України, зазначивши, що вони відіграють важливу роль у забезпеченні сталого майбутнього країни та надсилають потужний сигнал іншим державам.