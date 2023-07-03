Між Грузією та Україною назріває скандал: посла України викликали до МЗС Грузії

18:22 03 липня Київ, Україна

Непрості відносини між президенткою Грузії та правлячою партією виливаються у нові міжнародні скандали.

Після того, як 1 липня грузинська авіакомпанія Georgian Airways відновила польоти до росії, її директор Тамаз Гаїашвілі потрапив під санкції з боку України.

Це рішення викликало протест у грузинської влади, яка назвала такий крок недружнім.

Як відомо, правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з росією. А президентка країни Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways.

Міністерство закордонних справ Грузії у понеділок, 3 липня, викликало тимчасового повіреного у справах України Олександра Шульгу у зв'язку із запровадженням санкцій проти грузинського перевізника Georgian Airways.

Візит українського дипломата до грузинського МЗС тривав близько пів години, після нього Шульга не давав коментарів для ЗМІ. Зовнішньополітичне відомство Грузії також поки що не коментувало виклик дипломата.