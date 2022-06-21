Між Німеччиною та Словаччиною виникло непорозуміння під час операції передачі танків Україні

14:21 21 червня Київ, Україна

Угода між Німеччиною та Словаччиною, за якою планувалася передача Україні танків Т-72, що стоять на озброєнні словацької армії, може бути зірвана.

 
Про це пише видання Business Insider.

В рамках кругових поставок Братислава планувала передати Києву 30 танків Т-72, але Німеччина готова передати Словаччині лише 15 танків Leopard.

За даними видання, Словаччина готувалася передати Києву 30 танків Т-72 радянського виробництва та отримати натомість більш сучасні танки з Німеччини. Але минулого тижня Братислава відмовилася від кругових поставок, після того, як Берлін запропонував їй 15 танків Леопард-2А4 як компенсацію. На думку словацької влади, цього недостатньо.