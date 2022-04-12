Методи путіна: у росії планується серія атак по житлових секторах для подальшого звинувачення у цьому ЗСУ

11:49 12 квітня Київ, Україна

За наказом президента в росії планується серія атак по житлових секторах для подальшого звинувачення у цих терактах бійців ЗСУ.



Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також завдання ракетно-бомбових ударів по місту Білгороду або одному з міст Криму", - зазначив він.

Він переконаний: провальне виконання плану мобілізації в росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство та ще більше консолідувати його проти українців: