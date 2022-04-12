Методи путіна: у росії планується серія атак по житлових секторах для подальшого звинувачення у цьому ЗСУ

За наказом президента в росії планується серія атак по житлових секторах для подальшого звинувачення у цих терактах бійців ЗСУ.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.
Він переконаний: провальне виконання плану мобілізації в росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство та ще більше консолідувати його проти українців:
"Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках або ракетні обстріли, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірів українських націоналістів".
Цілком можливо, що ці теракти будуть подані як помста українців за Бучу та Краматорськ та як виправдання жорстокості проти українського мирного населення”, - наголосив начальник ГУР.
"В останні дні російська влада все активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській та Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів та диверсійних груп”, - додав Буданов.
На його думку, дуже символічно, що правління путіна почалося з дебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, що стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими самими методами.
Цілком можливо, що ці теракти будуть подані як помста українців за Бучу та Краматорськ та як виправдання жорстокості проти українського мирного населення”, - наголосив начальник ГУР.
"В останні дні російська влада все активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській та Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів та диверсійних груп”, - додав Буданов.
На його думку, дуже символічно, що правління путіна почалося з дебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, що стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими самими методами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі