Місяць на посаді. У Раді сьогодні звітує про виконану роботу Олексій Резніков

Сьогодні о 10.00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно розпочнеться з години питань до уряду, йдеться на порядку денному Ради.
Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова з обороноздатності України у 2021 році, йтиметься про підсумки року безпеки та перспективи.
Нагадаємо, місяць тому, 4 листопада, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді працюватиме над вступом України до НАТО.
Крім того, сьогодні Радою буде розглянуто наступні законопроєкти:
Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова з обороноздатності України у 2021 році, йтиметься про підсумки року безпеки та перспективи.
Нагадаємо, місяць тому, 4 листопада, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді працюватиме над вступом України до НАТО.
Крім того, сьогодні Радою буде розглянуто наступні законопроєкти:
- про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600-П );
- про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
- про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
- про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
- про судоустрій та статус суддів та закон «Про Вищу раду правосуддя» про завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);
- про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за фальсифікацію документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);
- про місто Київ – столицю України (2143-3).
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