Місяць на посаді. У Раді сьогодні звітує про виконану роботу Олексій Резніков

09:11 03 грудень Київ, Україна

Сьогодні о 10.00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно розпочнеться з години питань до уряду, йдеться на порядку денному Ради.



Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова з обороноздатності України у 2021 році, йтиметься про підсумки року безпеки та перспективи.



Нагадаємо, місяць тому, 4 листопада, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді працюватиме над вступом України до НАТО.



Крім того, сьогодні Радою буде розглянуто наступні законопроєкти: