Місцеві вибори: в 10 регіонах завершився підрахунок голосів

17:04 28 жовтня Київ, Україна

Дільничні виборчі комісії десяти регіонів завершили підрахунок голосів з місцевих виборів, всі протоколи передані до тервиборчкому.



Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"У регіонах України практично завершився процес підрахунку голосів виборців... За інформацією, що надійшла до Секретаріату ЦВК, станом на 12:00 28 жовтня 2020 року, більш ніж 28,9 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить 99,4% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи і передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершений в 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві", - повідомили в Центрвиборчкомі.

Крім того, як зазначено, триває процес передачі протоколів про підсумки голосування на виборах депутатів районних і обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) в районні та обласні територіальні виборчі комісії.

"Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 таких протоколи, а обласні ТВК - 101 протокол", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.