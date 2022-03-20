Місцеві вибори у Франції: партія Макрона серйозно відстала від конкурентів

21:30 21 червня Київ, Україна

Президентській партії "Вперед, Республіка" в першому турі місцевих виборів у Франції вдалося набрати лише близько 10-11% голосів виборців, від очікуваних 15%.

У Франції в неділю відбувся перший тур виборів до місцевих рад, за загальною кількістю голосів на виборах лідирують французькі праві - партія "Республіканці" і їхні союзники, набираючи 27-29% голосів. Ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен отримує близько 19% - менше, ніж прогнозували соціологи в передвиборчих оцінках. Це менше і результату ультраправих на попередніх регіональних виборах 2015 року, коли в першому турі вони набрали 27,7% голосів.



Соціалісти набирають 16,5 - 17,5%. Результат "зелених" з партії "Європа - Екологія - Зелені" - близько 12 - 13% голосів виборців. Результат вкрай лівої "Непокірної Франції" - близько 4%.



Вибори відбулися за рекордно низької явки виборців - на дільниці прийшли менше 35% громадян, що мають право голосу.



Регіональні вибори, другий тур голосування на яких відбудеться 27 червня, демонструють настрої перед президентськими виборами наступного року, адже саме регіональні вибори повинні були б стати «репетицією» президентських.