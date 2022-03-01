Місцеві вибори в ОРДЛО не відбудуться - Зеленський

14:40 06 жовтень Київ, Україна

На непідконтрольних владі України територіях Луганської та Донецької областей не можуть бути проведені місцеві вибори.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю європейському виданню Politico.



За словами глави держави, на місцевих виборах мають бути присутні незалежні спостерігачі.

"Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи. З точки зору безпеки ситуації - не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що повинно бути - повинен бути вільний вибір народу України", - пояснив він.

Президент також додав, що кордон України на Донбасі повинна контролювати українська влада.

"В одному з мінських пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території. Як їх будуть виводити, куди вони повинні вийти. Потім - передача нам контролю над кордоном", - зазначив він.

Президент також висловив невдоволення мінським форматом переговорів про врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

"Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська": і послідовністю, і формулюванням деяких пунктів, які були підписані", - заявив він.

Водночас Зеленський зазначив відсутність альтернативи мінському переговорного процесу. "Це єдиний формат, в якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, призведе до повернення територіальної цілісності", - сказав Зеленський.