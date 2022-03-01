Місцеві вибори в ОРДЛО не відбудуться - Зеленський

На непідконтрольних владі України територіях Луганської та Донецької областей не можуть бути проведені місцеві вибори.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю європейському виданню Politico.
За словами глави держави, на місцевих виборах мають бути присутні незалежні спостерігачі.
За словами глави держави, на місцевих виборах мають бути присутні незалежні спостерігачі.
Президент також додав, що кордон України на Донбасі повинна контролювати українська влада.
Президент також висловив невдоволення мінським форматом переговорів про врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
Водночас Зеленський зазначив відсутність альтернативи мінському переговорного процесу. "Це єдиний формат, в якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, призведе до повернення територіальної цілісності", - сказав Зеленський.
Повна версія інтерв'ю опублікована на сайті президента.
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