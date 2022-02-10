Місцеві вибори в Києві: вісім партій лідерів

08:49 18 вересень Київ, Україна

15 липня Верховна Рада України призначила дату проведення місцевих виборів 2020 на 25 жовтня. У цей день Київ і вся країна обиратимуть депутатів районних рад, а також сільських, селищних і міських голів.



У цьому році на бланках голосування можна буде підтримати не тільки політичну партію, а й окремих кандидатів. Також вперше виборцям дозволили голосувати за місцем практичного проживання, а не прописки. Змінити місце голосування можна було до 10 вересня.



Результати опитування соціологічної групи Рейтинг показали, що якби місцеві вибори відбулися найближчим часом, до Київради пройшли б вісім партій: УДАР, Європейська солідарність, Слуга народу, Перемога Пальчевського, ОПЗЖ, Голос, ВО Батьківщина, Сила та честь Ігоря Смешка.



Партію нинішнього мера Києва УДАР Віталія Кличка готові підтримати 28,6% киян серед тих, хто визначився і голосуватиме.





Раніше Комітет виборців України проаналізував виконання передвиборчих обіцянок мерами семи найбільших за чисельністю міст. За оцінкою КВУ, передвиборча програма Кличка виконана на 75-80%.



Нинішній мер столиці Віталій Кличко заявив про свій намір втретє балотуватися на пост ще в травні цього року.



У липні свого кандидата в мери Києва висунула партія Слуга народу, ним стала колишній мер містечка Рава-Руська Ірина Верещук.



У серпні комік і шоумен Сергій Притула заявив про участь у виборах мера столиці від партії Голос. В кінці літа в перегони вступив ресторатор і депутат Київради Сергій Гусовський.



Раніше боротися за крісло мера Києва вирішив народний депутат Михайло Добкін.