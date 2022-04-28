Місцеві вибори: в Чернівцях визначився переможець

Виборча комісія Чернівців завершила підрахунок голосів, за результатами перемогу на місцевих виборах здобув Роман Клічук.
29 листопада в Чернівцях відбулося повторне голосування на виборах міського голови (другий тур), в якому чернівчани вибирали між представником "Команди Михайлишина" Віталієм Михайлишиним і представником "Єдиної Альтернативи" Романом Клічуком.
Результати виборів у другому турі:
Роман Клічук - 59,54% голосів,
Віталій Михайлишин - 37,5% голосів.
Згідно з даними протоколу про підсумки голосування, кількість виборців, які взяли участь в голосуванні, становить 42 874 людини, кількість недійсних бюлетенів - 1245.
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