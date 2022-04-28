Місцеві вибори: в Чернівцях визначився переможець

11:39 30 листопада Київ, Україна

Виборча комісія Чернівців завершила підрахунок голосів, за результатами перемогу на місцевих виборах здобув Роман Клічук.

"Чернівецька міська ТВК опрацювала всі протоколи з виборів міського голови від районних ТВК і 30 листопада оголосила результати - за кількістю відданих голосів перемогу здобув Роман Клічук", - йдеться в повідомленні.

29 листопада в Чернівцях відбулося повторне голосування на виборах міського голови (другий тур), в якому чернівчани вибирали між представником "Команди Михайлишина" Віталієм Михайлишиним і представником "Єдиної Альтернативи" Романом Клічуком.



Результати виборів у другому турі:

Роман Клічук - 59,54% голосів,

Віталій Михайлишин - 37,5% голосів.

Згідно з даними протоколу про підсумки голосування, кількість виборців, які взяли участь в голосуванні, становить 42 874 людини, кількість недійсних бюлетенів - 1245.



