Місцеві вибори: сім претендентів на одне місце

18:39 08 жовтень Київ, Україна

2 814 осіб претендують на мерське крісло в 370 містах України, таким чином, в середньому на пост мера претендує 7 кандидатів, повідомили в Комітеті виборців України. Однак реально семеро кандидатів у мери тільки в Чернігові.



Як не дивно, але за крісло столичного градоначальника бореться менше охочих, ніж за посаду мера Одеси або Ужгорода. Так, охочих зайняти крісло мера Одеси знайшлося відразу 23 людини, в Ужгороді зареєструвалися 22 кандидати, в Києві тільки 20. Найменше в обласних центрах претендентів на посаду мера тільки в Івано-Франківську - всього п'ятеро. Навіть в Тернополі їх дев'ять. Але в інших містах є і ще менше кандидатів.



Так, в Луганській області в середньому по 22 кандидати на посаду одного міського голови, також значна кількість претендентів в мери в Житомирській області - в середньому 10 кандидатів. У Черкаській і Дніпропетровській областях по дев'ять кандидатів. У Чернігівській області по п'ять кандидатів на одне місце, а в Хмельницькій - по чотири кандидати.



У порівнянні з місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася. По сім осіб на одне місце мера було і тоді. Однак в окремих містах відзначається істотна різниця. Так, значно зменшилася кількість претендентів на посаду міських голів Дніпра (з 31 до 17 кандидатів), Одеси (з 42 до 23 кандидатів) і Києва (з 28 кандидатів до 20).