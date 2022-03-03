Місцеві вибори: сім претендентів на одне місце

2 814 осіб претендують на мерське крісло в 370 містах України, таким чином, в середньому на пост мера претендує 7 кандидатів, повідомили в Комітеті виборців України. Однак реально семеро кандидатів у мери тільки в Чернігові.
Як не дивно, але за крісло столичного градоначальника бореться менше охочих, ніж за посаду мера Одеси або Ужгорода. Так, охочих зайняти крісло мера Одеси знайшлося відразу 23 людини, в Ужгороді зареєструвалися 22 кандидати, в Києві тільки 20. Найменше в обласних центрах претендентів на посаду мера тільки в Івано-Франківську - всього п'ятеро. Навіть в Тернополі їх дев'ять. Але в інших містах є і ще менше кандидатів.
Так, в Луганській області в середньому по 22 кандидати на посаду одного міського голови, також значна кількість претендентів в мери в Житомирській області - в середньому 10 кандидатів. У Черкаській і Дніпропетровській областях по дев'ять кандидатів. У Чернігівській області по п'ять кандидатів на одне місце, а в Хмельницькій - по чотири кандидати.
У порівнянні з місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася. По сім осіб на одне місце мера було і тоді. Однак в окремих містах відзначається істотна різниця. Так, значно зменшилася кількість претендентів на посаду міських голів Дніпра (з 31 до 17 кандидатів), Одеси (з 42 до 23 кандидатів) і Києва (з 28 кандидатів до 20).
Як не дивно, але за крісло столичного градоначальника бореться менше охочих, ніж за посаду мера Одеси або Ужгорода. Так, охочих зайняти крісло мера Одеси знайшлося відразу 23 людини, в Ужгороді зареєструвалися 22 кандидати, в Києві тільки 20. Найменше в обласних центрах претендентів на посаду мера тільки в Івано-Франківську - всього п'ятеро. Навіть в Тернополі їх дев'ять. Але в інших містах є і ще менше кандидатів.
Так, в Луганській області в середньому по 22 кандидати на посаду одного міського голови, також значна кількість претендентів в мери в Житомирській області - в середньому 10 кандидатів. У Черкаській і Дніпропетровській областях по дев'ять кандидатів. У Чернігівській області по п'ять кандидатів на одне місце, а в Хмельницькій - по чотири кандидати.
У порівнянні з місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася. По сім осіб на одне місце мера було і тоді. Однак в окремих містах відзначається істотна різниця. Так, значно зменшилася кількість претендентів на посаду міських голів Дніпра (з 31 до 17 кандидатів), Одеси (з 42 до 23 кандидатів) і Києва (з 28 кандидатів до 20).
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