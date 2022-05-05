Місцеві вибори: президент України звернувся до жителів Кривого Рогу

16:23 04 грудня Київ, Україна

Напередодні другого туру виборів мера Кривого Рогу, який запланований на 6 грудня 2020 року, глава держави звернувся до жителів рідного міста.





Про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому в п'ятницю, 4 грудня.

"6 грудня ви будете обирати людину, якій на наступні п'ять років довірите долю нашого міста. Я дуже прошу вас поставитися до цього вибору відповідально. Не лінуватися, йти на виборчі дільниці і вибрати мера, на якого заслуговує Кривий Ріг. Виберіть мера, який дійсно любить це місто", - сказав президент.

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