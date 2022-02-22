Місцеві вибори: поліція відкрила 123 кримінальні провадження

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що близько 20% справ за фактом порушення виборчого процесу стосуються підкупу виборців.
За словами глави Нацполіції, ще одним популярним способом підкупу є пропозиція проголосувати за кандидата за гроші: платять аванс 250-300 гривень, перед голосуванням кажуть, за кого віддати голос, і просять сфотографувати бюлетень.
Зараз в країні ситуаційний центр МВС і Нацполіції працює цілодобово і приймає в онлайн-режимі всю інформацію, в тому числі про порушення під час виборчого процесу.
Зараз в країні ситуаційний центр МВС і Нацполіції працює цілодобово і приймає в онлайн-режимі всю інформацію, в тому числі про порушення під час виборчого процесу.
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