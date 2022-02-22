Місцеві вибори: поліція відкрила 123 кримінальні провадження

18:37 29 вересень Київ, Україна

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що близько 20% справ за фактом порушення виборчого процесу стосуються підкупу виборців.

"На цей момент 123 кримінальні провадження вже відкрито Національною поліцією. П'ята частина всіх кримінальних проваджень - це підкуп. Триває та ж історія - це, зокрема, ті ж продуктові набори з логотипами політичних партій", - сказав Клименко.

За словами глави Нацполіції, ще одним популярним способом підкупу є пропозиція проголосувати за кандидата за гроші: платять аванс 250-300 гривень, перед голосуванням кажуть, за кого віддати голос, і просять сфотографувати бюлетень.



Зараз в країні ситуаційний центр МВС і Нацполіції працює цілодобово і приймає в онлайн-режимі всю інформацію, в тому числі про порушення під час виборчого процесу.