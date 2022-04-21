Місцеві вибори: партії, які отримали найбільшу підтримку виборців

18:24 23 листопада Київ, Україна

За даними тервиборчкому і моніторингових опитувань соцгрупи "Рейтинг", 5% бар'єр подолали 5 партій, лідирує "Слуга народу".

"Згідно з агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах, умовний 5% бар'єр подолали "Слуга народу" (14,5%),"Європейська солідарність" (13,7%),"Опозиційна платформа - За життя"(12,5%),"За майбутнє" (8,6%) і "Батьківщина" (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії", - відзначають фахівці.

Згідно з даними, "Наш край" в цілому підтримали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, "Радикальна партія Ляшка" - 2,4%, партію "Сила і честь" - 2,4%, "УДАР Віталія Кличка"- 2,0%, партію "Пропозиція"- 2,2%,"Голос"- 1,7%, партію Шарія - 1,4%," Перемога Пальчевського" - 0,8%.



Сумарний рейтинг інших, переважно місцевих, партій становить близько 22%.

"Сукупна підтримка п'яти парламентських партій на цих виборах склала 51% (на виборах до Верховної Ради в 2019 вони отримали 78%). При цьому, в областях, де були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали набагато більшу підтримку на місцевих виборах", - роблять висновок за результатами опитування.

Нагадаємо, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах вибирали мерів.