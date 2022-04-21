Місцеві вибори: партії, які отримали найбільшу підтримку виборців

За даними тервиборчкому і моніторингових опитувань соцгрупи "Рейтинг", 5% бар'єр подолали 5 партій, лідирує "Слуга народу".
Згідно з даними, "Наш край" в цілому підтримали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, "Радикальна партія Ляшка" - 2,4%, партію "Сила і честь" - 2,4%, "УДАР Віталія Кличка"- 2,0%, партію "Пропозиція"- 2,2%,"Голос"- 1,7%, партію Шарія - 1,4%," Перемога Пальчевського" - 0,8%.
Сумарний рейтинг інших, переважно місцевих, партій становить близько 22%.
Сумарний рейтинг інших, переважно місцевих, партій становить близько 22%.
Нагадаємо, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах вибирали мерів.
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