Місцеві вибори: МВС задіє 136 тис. правоохоронців і авіаційні підрозділи

16:54 18 вересень Київ, Україна

Безпеку під час виборчого процесу будуть забезпечувати всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України.

Про це сьогодні, 18 вересня, під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Я бачу два основних напрямки роботи при забезпеченні правопорядку виборчого процесу. Це превентивна робота та підготовка особового складу. Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліціянтів - виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду. Загалом, до несення служби по забезпеченню правопорядку під час виборів будуть залучені майже 136 тис. правоохоронців", - сказав Яровий.

За його словами, будуть залучатися всі сили та авіаційні підрозділи МВС.

"Для передислокації особового складу, вирішення нагальних завдань і при змінах ситуації буде залучатися авіація. Вся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі", - додав Яровий.

Він підкреслив, що весь особовий склад під час виборів буде забезпечений засобами індивідуального захисту.



Яровий визначив завдання для проведення командно-штабних навчань до 15 жовтня з залученням ситуаційних центрів у всіх регіонах.



За словами глави ДСНС Миколи Чечоткіна, співробітники Служби продовжать перевірки об'єктів, де будуть розміщуватися ділянки, а також проведуть інструктажі з питань техногенної та пожежної безпеки для членів виборчих дільниць.



Державна міграційна служба сконцентрує діяльність на видачі ID-карток, щоб кожен громадянин міг проголосувати, а також разом з Держприкордонслужбою своєчасно реагуватиме на всі можливі питання, які будуть виникати при в'їзді на територію України спостерігачів.