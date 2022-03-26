Місцеві вибори: Кулеба запропонував залишити епізод з Угорщиною в минулому

06:31 06 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Києву і Будапешту час повернутися до насущних питань двосторонніх відносин, залишивши епізод з втручанням у вибори в минулому.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу в четвер, 5 листопада.

"Я за конструктив, за позитив, але якщо хтось із партнерів перетинає червону лінію, він відразу буде отримувати від нас дуже сильний стусан, який виштовхне його назад за червону лінію і змусить її поважати. Я думаю, що ми повинні залишити в минулому цей епізод з втручанням у виборчий процес в Україні", - сказав чиновник.

Україна, на його думку, діяла жорстко, але сподівається залишити цей епізод в минулому.