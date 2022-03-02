Місцеві вибори: як COVID-19 позначиться на явці

15:54 08 жовтень Київ, Україна

За даними опитування, більше ніж половина українців (58%) мають намір проголосувати на місцевих виборах, 21% українців вагаються з відповіддю (50/50).

Такі дані оприлюднила соціологічна група «Рейтинг» у четвер, 8 жовтня.



За інформацією соціологів, 8% - можливо візьмуть участь, 13% заявили, що їхня участь малоймовірна.



У разі загострення ситуації з коронавірусом:

готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%,

23% не змогли відповісти (50/50),

9% - можливо прийдуть на дільниці,

21% - малоймовірно.

Опитування було проведено соціологічною групою «Рейтинг» 4-7 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,4%.