Місцеві вибори: ЦВК запустила чат-бот

Як повідомляє ЦВК, чат-бот буде корисним не тільки для виборців, а й для членів виборчих комісій, кандидатів і політичних партій. Крім того, в чат-боті є розділ про заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях.Чат-бот буде доступний ві Facebook.