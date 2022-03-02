Місцеві вибори: ЦВК запустила чат-бот

Українці зможуть отримати всю актуальну інформацію про виборчий процес за допомогою чат-бота.
Цю інформацію повідомила Центральна виборча комісія в середу, 7 жовтня.
Так, новий чат-бот дозволить українцям:
Так, новий чат-бот дозволить українцям:
- дізнатися місце розташування своєї виборчої дільниці;
- перевірити доступність приміщень для осіб з інвалідністю;
- отримати відповіді і поради з усіх питань і процедур;
- підписатися на календар виборів.
Як повідомляє ЦВК, чат-бот буде корисним не тільки для виборців, а й для членів виборчих комісій, кандидатів і політичних партій. Крім того, в чат-боті є розділ про заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях.
Чат-бот буде доступний в Telegram і Facebook.
Чат-бот буде доступний в Telegram і Facebook.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі