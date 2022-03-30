Мером Києва став Кличко

15:59 06 листопада Київ, Україна

Мером столиці обрано Віталія Кличка. Оскільки чинний мер набрав понад 50% голосів, другий тур голосування в Києві проводити не будуть.



Про це заявили в п'ятницю в Київській міській територіальній виборчій комісії.



Згідно з оприлюдненими головою міськвиборчкому Валентиною Корольковою даними, на виборах 25 жовтня Кличко підтримав 365161 виборець, що складає 50,52% тих, хто взяв участь в голосуванні.



За Олександра Попова від "ОПЗЖ" проголосували 68 757 осіб, пише РБК-Україна.



За Сергія Притулу від "Голосу" 56 900 виборців.



За Олексія Кучеренка від "Батьківщини" проголосували 45 823 виборці.



За Ірину Верещук, кандидатку від "Слуги народу", проголосувала 39 321 особа.