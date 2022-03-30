Мером Києва став Кличко

Мером столиці обрано Віталія Кличка. Оскільки чинний мер набрав понад 50% голосів, другий тур голосування в Києві проводити не будуть.
Про це заявили в п'ятницю в Київській міській територіальній виборчій комісії.
Згідно з оприлюдненими головою міськвиборчкому Валентиною Корольковою даними, на виборах 25 жовтня Кличко підтримав 365161 виборець, що складає 50,52% тих, хто взяв участь в голосуванні.
За Олександра Попова від "ОПЗЖ" проголосували 68 757 осіб, пише РБК-Україна.
За Сергія Притулу від "Голосу" 56 900 виборців.
За Олексія Кучеренка від "Батьківщини" проголосували 45 823 виборці.
За Ірину Верещук, кандидатку від "Слуги народу", проголосувала 39 321 особа.
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