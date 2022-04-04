Меркель заявила, що рада партнерству з Байденом

Ангела Меркель під час інтерв'ю з берлінськими журналістами повідомила, що вважає Джо Байдена грамотним політиком, який добре знає інтереси Німеччини і Європи в цілому.
"Джо Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику. Він добре знає Німеччину і Європу (...) Рада співпраці з ним і Камілою Харріс", - сказала Меркель
За її словами, ФРН і США багато що пов'язує.
"Ми - союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності в сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси", - сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС потрібно бути більш активними в рамках трансатлантичного партнерства.
"У цьому партнерстві в 21 столітті ми повинні брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона чекає від нас по праву сильніших зусиль в захисті власної безпеки і відстоюванні наших інтересів", - додала вона.
За її словами, ФРН і США багато що пов'язує.
"Ми - союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності в сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси", - сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС потрібно бути більш активними в рамках трансатлантичного партнерства.
"У цьому партнерстві в 21 столітті ми повинні брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона чекає від нас по праву сильніших зусиль в захисті власної безпеки і відстоюванні наших інтересів", - додала вона.
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