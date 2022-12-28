Меркель заявила, що її політика щодо України та росії була спробою запобігти війні

14:00 28 грудня Київ, Україна

Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель дійшла висновку, що її політика щодо росії та України була спробою запобігти саме такій війні, яка зараз відбувається в Україні.

Про це Меркель розповіла у інтерв'ю Corriere della sera.

"Якщо цього не вдалося зробити, це не означає, що не варто намагатися", - сказала Меркель.

Говорячи про те, чи можна прийняті раніше рішення все ж таки вважати неправильними у світлі отриманих результатів, Меркель окреслила наявні тоді альтернативи.

“Ініціювання можливого членства України та Грузії в НАТО , яке обговорювалося у 2008 році, на мою думку, було помилковим. Обидві країни не відповідали вимогам, і ніхто навіть не замислювався над тим, які наслідки матиме таке рішення як з погляду реакції росії проти Грузії та України, так і для НАТО та її правил надання допомоги", - сказала Меркель.

За її словами, Мінські домовленості 2014 року були спробою дати Україні час.

“Україна використала цей час, щоб стати сильнішою, ніж ми бачимо сьогодні. Країна 2014/15 року – це не країна сьогодення. І я сумніваюся, що НАТО могло б багато зробити для допомоги Україні, як це відбувається сьогодні", — зазначила Меркель.

Раніше Меркель заявила, що ще в 2007 році зрозуміла, що президент росії володимир путін думає про Європу, і що єдиною мовою, що розуміється, є мова сили. Чому ж вона вела таку енергетичну політику, яка зробила Європу такою залежною від росії, запитало Меркель видання. Зокрема, чомусь у такій ситуації було схвалено будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Так, думки були неоднозначними. З одного боку, Україна вважала за дуже важливе збереження своєї ролі транзитера російського газу. Вона хотіла, щоб газ проходив її територією, а не через Балтійське море. Сьогодні здається, що кожна молекула російського газу – це диявол. Тоді було не так, газ був спірним. З іншого боку, не Федеративна Республіка Німеччина подавала заявки на отримання дозволів на Північний потік-2, а компанії. Для уряду і для мене це було питанням ухвалення рішення, чи ухвалювати новий закон про відмову у дозволі на "Північний потік-2" як політичний акт", - відповіла Меркель.

Насамперед, відмова у поєднанні з Мінськими домовленостями зіпсувала відносини з росією. З іншого боку, енергетична залежність виникла через те, що газу з Голландії та Великобританії поменшало, а обсяг видобутку в Норвегії обмежений. Також було рішення про вихід з атомної енергетики та зменшення видобутку газу в Німеччині.

“Дорожче скраплений газ довелося б купувати у Катару чи Саудівської Аравії, а можливість імпортувати його зі США з'явилася лише пізніше. Таке рішення однозначно поставило б під загрозу нашу конкурентоспроможність. Сьогодні ми діємо так під тиском війни, і я це схвалюю, тоді це було б набагато важче політичне рішення”, - сказала Меркель.

За словами ексканцлерки, холодна війна так і не закінчилася, тому що, зрештою, росія так і не була приборкана.

"Коли путін вторгся в Крим у 2014 році, його виключили з "Великої вісімки". Більше того, НАТО розгорнуло війська в Балтійському регіоні, щоб показати, що воно готове втрутитися. І ми також ухвалили рішення про виділення 2% ВВП на військові оборонні витрати”, – розповіла Меркель.

За її словами, потрібно було якнайшвидше відреагувати на агресію росії.