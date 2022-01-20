Меркель виступає за будівництво Північного потоку-2

За інформацією агентства Bloomberg, Ангела Меркель, за підтримки керівного блоку німецьких консерваторів Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, категорично проти відмови від участі Німеччини в будівництві газопроводу Північний потік-2. Відзначається, що канцлерку закликали відмовитися від газопроводу після того, як було встановлено, що російського опозиціонера Олексія Навального намагалися отруїти отрутою Новачок.

Однак "зараз ні блок Меркель на чолі з християнськими демократами, ні її партнери з-поміж соціал-демократів, швидше за все, не підтримають цю вимогу", підкреслили в агентстві.

Джерела видання в Бундестазі вказують на три причини такого рішення Меркель і її прихильників.

По-перше, відкритий тиск США на компанії, які залучені до проєкту Північний потік-2. По-друге, ймовірність, що владі Німеччини доведеться виплачувати компенсації учасникам проєкту. По-третє, будівництво російського газопроводу підтримує німецька промисловість, а також Східний комітет німецької економіки.

Як повідомлялося раніше, Меркель, коментуючи отруєння Навального, заявила, що злочин проти російського політика спрямований проти фундаментальних цінностей і прав.