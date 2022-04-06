Меркель зустрінеться з Зеленським і Байденом - тема зустрічі

Ангела Меркель запланувала дві зустрічі зі світовими лідерами. 12 липня вона зустрінеться з президентом Зеленським. Після цієї зустрічі канцлерка Німеччини вирушить через океан до Вашингтона. Там вона зустрінеться з Джозефом Байденом - президентом Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на п'ятничному брифінгу.

Серед тем, яких планують торкнутися глави держав, буде, в тому числі і газопровід "Північний потік-2".

Раніше Байден поспілкувався телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. За інформацією пресслужби глави США, вони торкнулися теми хакерських атак і ситуації в Сирії.

Варто зазначити, що однією з головних тем під час зустрічі Меркель із Зеленським також стане проєкт "Газпрому" і можливі компенсації Україні в разі запуску "Північного потоку-2".