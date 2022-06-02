Меркель виявила солідарність із Україною

09:09 02 червня Київ, Україна

Після кількох місяців мовчання ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність із Україною, назвавши дії росії "варварською війною".



Про це повідомляє Reuters.



Меркель, яка була канцлером протягом 16 років до грудня, сказала, що не даватиме поради з боку, але вона підтримує зусилля уряду знайти кінець цій варварській війні.



"Моя солідарність із Україною", – сказала Меркель.



Меркель викликала критику з боку США та інших за підтримку газопроводу "Північний потік-2", призначений для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини.



Наступник Меркель Олаф Шольц закрив проєкт.



Вона також наголошувала на необхідності продовжити спілкування з президентом росії володимиром путіним навіть після анексії Криму та війни на сході України.



Незважаючи на те, що Меркель зробила коротку заяву незабаром після вторгнення росії в лютому, заявивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права, її мовчання відтоді викликало критику.



Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захищав її, сказавши журналу Stern цього тижня, що війна її турбує, але вона не хоче втручатися.



"Я підозрюю, що вона не хоче бути свого роду другорядним канцлером", - цитують його слова.



Деякі інші німецькі політики, зокрема, колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з росією, можливо, була надто оптимістичною.