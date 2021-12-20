Меркель закликала Путіна до деескалації ситуації на Донбасі

17:05 08 квітень Київ, Україна





Про це розповіла представниця уряду ФРН Ульріке Деммер у четвер, 8 квітня. Відбулася чергова телефонна розмова канцлерки ФРН Ангели Меркель і голови Кремля Володимира Путіна, під час якої Меркель закликала президента РФ скоротити військову присутність біля кордонів України, щоб досягти деескалації ситуації.Про це розповіла представниця уряду ФРН Ульріке Деммер у четвер, 8 квітня.

Путін звернув увагу канцлерки на нібито провокаційні дії Києва. У Москві вважають, що українська сторона "останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення".

У свою чергу Меркель зажадала припинити посилювати російські війська на кордоні з Україною.

"Предметом розмови, крім іншого, була посилена військова присутність Росії навколо сходу України. Канцлерка зажадала відмовитися від цього посилення військ, щоб досягти деескалації ситуації", - повідомила Деммер.

За її словами, обговорювалися деякі інші зовнішньополітичні теми, особливо Сирія, Лівія і Боснія і Герцеговина.