Меркель закликала Путіна до деескалації ситуації на Донбасі

Відбулася чергова телефонна розмова канцлерки ФРН Ангели Меркель і голови Кремля Володимира Путіна, під час якої Меркель закликала президента РФ скоротити військову присутність біля кордонів України, щоб досягти деескалації ситуації.
Про це розповіла представниця уряду ФРН Ульріке Деммер у четвер, 8 квітня.
Про це розповіла представниця уряду ФРН Ульріке Деммер у четвер, 8 квітня.
Путін звернув увагу канцлерки на нібито провокаційні дії Києва. У Москві вважають, що українська сторона "останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення".
У свою чергу Меркель зажадала припинити посилювати російські війська на кордоні з Україною.
За її словами, обговорювалися деякі інші зовнішньополітичні теми, особливо Сирія, Лівія і Боснія і Герцеговина.
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