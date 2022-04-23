Мер з гумором: Віталій Кличко видав збірку з власними цитатами

12:43 26 листопада Київ, Україна

Сьогодні в Києві відбулася презентація гумористичного збірника цитат, які належать меру Києва Віталію Кличку.



"У період пандемії нам потрібні позитивні емоції та гарний настрій, якого нам останнім часом не вистачає", - підкреслив міський голова.



За словами Кличка, тираж книги - 3000 примірників, і вона видана за його власні гроші. Він також пообіцяв, що ціна на збірник буде невеликою, і вже зовсім скоро його можна буде купити онлайн.



Всі вторговані кошти мер планує направити на благодійність.



Відзначимо, в книгу увійшли 14 відомих цитат Кличка, які він озвучував на брифінгах і під час офіційних заходів.



Політик також заявив, що має намір продовжити літературну діяльність і видати ще не одну книгу цитат.