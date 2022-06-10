Мер Миколаєва розповів про життя під обстрілами

Через обстріл всього з Миколаєва виїхала половина жителів.
Про це розповів Олександр Сенкевич, мер Миколаєва.
Він зазначив, що росіяни ще у перший місяць повномасштабної війни проти України розбомбили найбільше підприємство Миколаєва - "Зоря" - "Машпроєкт". Тут виготовляли турбіни.
При цьому більшість підприємств Миколаєва відправили працівників на простій, а вони поїхали з міста.
Крім того, із міста виїхала приблизно половина мешканців. У Миколаєві залишилося приблизно 230 тисяч людей із 480.
Спочатку окупанти планували захопити Миколаїв, як і Херсон, після чого піти на Одесу, але їм дали жорстку відсіч. Тепер росіяни закидають місто ракетами. За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, в області з початку повномасштабної війни загинуло понад 300 мирних жителів.
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