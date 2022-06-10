Мер Миколаєва розповів про життя під обстрілами

12:40 10 червня Київ, Україна

Через обстріл всього з Миколаєва виїхала половина жителів.

Про це розповів Олександр Сенкевич, мер Миколаєва.

"У нас на сьогодні працюють підприємства критичної інфраструктури, медичні установи, але більшість підприємств не працює", - наголосив міський голова.



Він зазначив, що росіяни ще у перший місяць повномасштабної війни проти України розбомбили найбільше підприємство Миколаєва - "Зоря" - "Машпроєкт". Тут виготовляли турбіни.



При цьому більшість підприємств Миколаєва відправили працівників на простій, а вони поїхали з міста.

"Площа нашого міста становить майже 260 квадратних кілометрів. У нас на сьогодні працює до десяти кафешок, якийсь ресторанчик. А здебільшого працюють супермаркети, аптеки та підприємства критичної інфраструктури – Миколаївводоканал, Миколаївобленерго, Миколаївгаз, Миколаївоблтеплоенерго”, – пояснив Сенкевич.

Крім того, із міста виїхала приблизно половина мешканців. У Миколаєві залишилося приблизно 230 тисяч людей із 480.

"Це ми стежили за використанням води та за вивезенням сміття. Найближчим часом ми також хочемо отримати інформацію від мобільних операторів з кількістю мобільних телефонів, і тоді зможемо точніше оцінити, скільки людей поїхало", - підсумував мер міста.

Спочатку окупанти планували захопити Миколаїв, як і Херсон, після чого піти на Одесу, але їм дали жорстку відсіч. Тепер росіяни закидають місто ракетами. За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, в області з початку повномасштабної війни загинуло понад 300 мирних жителів.