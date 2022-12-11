Мер Мелітополя прокоментував ракетний удар по російській базі

09:28 11 грудня Київ, Україна

У Мелітополі Запорізької області було ліквідовано близько 200 російських загарбників. Про це в ніч проти неділі, 11 грудня, повідомив мер міста Іван Федоров, коментуючи наслідки ракетного удару по російській базі.

Він додав, що також було багато поранених окупантів. За даними місцевих жителів, поранених везуть одразу до окупованого Криму, оскільки лікарні Мелітополя переповнені.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі ввечері в суботу, 10 грудня, пролунало понад 10 гучних вибухів.. За попередньою інформацією, удару було завдано по готельному комплексу, де базуються росіяни.

Зазначимо, що раніше Telegram-канали Криму повідомили про пожежу у кримському селищі Радянський. Казарма спалахнула в суботу рано-вранці. У ній розміщувалися сотні мобілізованих до лав армії Росії.