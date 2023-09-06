Мер Мелітополя про участь українців у псведовиборах на окупованих територіях

17:54 06 вересня Київ, Україна

Мер Мелітополя розкрив кількість українців, які беруть участь в організації "виборів" на окупованих територіях Запорізької області.





Іван За його інформацією, серед учасників цього фейкового процесу можна виділити дві категорії: ті, хто перебував під кримінальним переслідуванням українських правоохоронних органів до 24 лютого 2022 року, та ті, про існування яких мало хто знав до повної окупації Мелітополя. Їхня загальна кількість оцінюється в 3 тисячі осіб.Іван Федоров , міський голова Мелітополя, наголосив, що російським окупантам довелося запрошувати кандидатів для участі у "виборах" навіть із далеких регіонів, таких як Сибір та Алтай, оскільки місцеві жителі здебільшого відмовляються співпрацювати з представниками держави-агресора.

Проте, за словами мера, всього 3 тисячі учасників фейкового процесу із 300 тисяч населення тимчасово окупованої Запорізької області становлять лише один відсоток.



Федоров також зазначив, що для залучення агітаторів, спостерігачів та інших учасників виборів окупанти змушені звертатися до континентальної частини росії, оскільки на місцевому рівні багато хто відмовляється брати участь у цьому фіктивному процесі.