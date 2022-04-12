Мер Маріуполя розповів про кількість загиблих та мобільні крематорії у місті

08:57 12 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабної війни росії проти України в Маріуполі загинуло щонайменше 10 тисяч мирних жителів.

Про це повідомив мер блокадного міста Вадим Бойченко інформаційному агентству Associated Press.



"Трупи встеляють вулиці килимом", - сказав мер.



Сам він не в місті, його місцезнаходження не розкривається, крім того, що воно на території України.



Бойченко додав, що в Маріуполі, як і раніше, залишаються близько 120 тис. мирних жителів, яким потрібна їжа, вода та ліки.



Мер отримав повідомлення про те, що росіяни збирають тіла та зберігають у холодильниках у торговому центрі. Він також розповів про мобільні крематорії, які були помічені у місті.