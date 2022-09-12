Мер Ізюма розповів про ситуацію у звільненому українською армією місті

Мер Ізюма Валерій Марченко розповів в інтерв'ю ВВС, що саме зараз відбувається у звільненому українською армією місті, і коли туди зможуть повернутися мешканці.
За його словами, зараз в Ізюмі перебуває українська армія, піднято державний прапор.
Після цих заходів у місті буде проведено фільтрацію.
За його словами, із міста поїхали майже дві третини населення. У більшості районів зараз немає світла, газу та води. Зв'язку також немає.
Крім того, у місті величезна проблема з опаленням, майже всі котельні розбомблені, заявив мер.
Крім того, у місті величезна проблема з опаленням, майже всі котельні розбомблені, заявив мер.
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