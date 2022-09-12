Мер Ізюма розповів про ситуацію у звільненому українською армією місті

17:42 12 вересня Київ, Україна

Мер Ізюма Валерій Марченко розповів в інтерв'ю ВВС, що саме зараз відбувається у звільненому українською армією місті, і коли туди зможуть повернутися мешканці.

За його словами, зараз в Ізюмі перебуває українська армія, піднято державний прапор.

"У місті спокійно, військові займаються зачисткою, обходять територію міста, шукають ворожих солдатів, які ховалися по приватних будинках. Якщо знаходять, то їх вибивають", - заявив він.

Після цих заходів у місті буде проведено фільтрацію.

"Вишукуватимуть колаборантів. Це займе ще десь 10 днів. Після цього в місто зможуть повертатися жителі, що виїхали", - заявив мер.

За його словами, із міста поїхали майже дві третини населення. У більшості районів зараз немає світла, газу та води. Зв'язку також немає.



Крім того, у місті величезна проблема з опаленням, майже всі котельні розбомблені, заявив мер.