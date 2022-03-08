Мер Ірпеня отримав повідомлення із погрозами від армії РФ

11:07 08 березень Київ, Україна

Російські окупанти почали погрожувати меру міста Ірпінь на Київщині Олександру Маркушину.

Повідомлення із погрозами, яке зловмисники направили з російського номера, опублікував мер Ірпеня у Телеграмі.



Окупанти пропонували Маркушину "зберегти життя і здоров'я, а можливо, і поліпшити матеріальне становище".



Сам Маркушин заявив, що відмовився від пропозиції. Тож окупанти пішли слідом за російським кораблем.