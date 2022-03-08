Мер Ірпеня отримав повідомлення із погрозами від армії РФ

Російські окупанти почали погрожувати меру міста Ірпінь на Київщині Олександру Маркушину.
Повідомлення із погрозами, яке зловмисники направили з російського номера, опублікував мер Ірпеня у Телеграмі.
Окупанти пропонували Маркушину "зберегти життя і здоров'я, а можливо, і поліпшити матеріальне становище".
Сам Маркушин заявив, що відмовився від пропозиції. Тож окупанти пішли слідом за російським кораблем.
Окупанти пропонували Маркушину "зберегти життя і здоров'я, а можливо, і поліпшити матеріальне становище".
Сам Маркушин заявив, що відмовився від пропозиції. Тож окупанти пішли слідом за російським кораблем.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі