Мер Ірпеня отримав повідомлення із погрозами від армії РФ

11:07 08 березень Київ, Україна

Російські окупанти почали погрожувати меру міста Ірпінь на Київщині Олександру Маркушину.

Повідомлення із погрозами, яке зловмисники направили з російського номера, опублікував мер Ірпеня у Телеграмі.

Окупанти пропонували Маркушину "зберегти життя і здоров'я, а можливо, і поліпшити матеріальне становище".

Сам Маркушин заявив, що відмовився від пропозиції. Тож окупанти пішли слідом за російським кораблем.
"Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади та зберегти життя та здоров'я кількох тисяч російських солдат-строковиків, на яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Повертайтеся до Росії," - написав Маркушин.