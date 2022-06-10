Мер Херсона розповів про виживання міста в окупації

10:44 10 червня Київ, Україна

Інтернет майже недоступний, зелених коридорів немає з першого дня повномасштабного вторгнення, а продажі представлено багато російської продукції низької якості.

Про це заявив мер Херсона Ігор Колихаєв.

"Тобто, якщо ми раніше українські новини дивилися в інтернеті, то сьогодні і ця можливість зникла для масового глядача. Невеликий відсоток користувачів заходить на українські сайти через VPN, але основна маса херсонців залишається без зв'язку», – повідомив Колихаєв.

За словами мера, зараз у місті є дуже багато продукції російського виробництва, але люди скаржаться на її низьку якість.

"Багато людей змушені стояти в чергах на отримання російської гуманітарки та соціальної допомоги, тому що українська підтримка для нас поки що недоступна. Вміст телефонів постійно потрібно контролювати, тому що якщо на блокпостах виявлять "неугодний" український контент, буде багато питань та неприємностей", – повідомив мер.



За його словами, у місті щодня чутно вибухи - в розташованих у межах міста будинках можуть тремтіти вікна та двері, а в передмістях вибуховою хвилею взагалі виносить шибки.



Він також розповів, що на вулицях міста багато російської військової техніки та машин з маркуванням Z, "тому сказати, що ми у Херсоні почуваємось безпечно – буде неправдою". Безпечних зелених коридорів на в'їзд та виїзд немає з першого дня війни.