Мер Херсона розповів про виживання міста в окупації

Інтернет майже недоступний, зелених коридорів немає з першого дня повномасштабного вторгнення, а продажі представлено багато російської продукції низької якості.
Про це заявив мер Херсона Ігор Колихаєв.
За словами мера, зараз у місті є дуже багато продукції російського виробництва, але люди скаржаться на її низьку якість.
За його словами, у місті щодня чутно вибухи - в розташованих у межах міста будинках можуть тремтіти вікна та двері, а в передмістях вибуховою хвилею взагалі виносить шибки.
Він також розповів, що на вулицях міста багато російської військової техніки та машин з маркуванням Z, "тому сказати, що ми у Херсоні почуваємось безпечно – буде неправдою". Безпечних зелених коридорів на в'їзд та виїзд немає з першого дня війни.
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