Мер Енергодару розповів можливі сценарії визволення міста

За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, на сьогодні є два сценарії деокупації міста та електростанції. Про це він заявив в ефірі радіо у вівторок, 6 грудня.
"Щодо звільнення Енергодару, то, на мою думку, це буде найскладніше завдання по всій тимчасово окупованій території. Ми добре розуміємо, що там є "ядерний щит", якого, наприклад, не було в Чорнобилі. В Енергодарі є сім енергоблоків, сховища відпрацьованого радіоактивного палива, і окупанти чіплятимуться всіма способами, щоб не вийти з Енергодару, бо це є важіль шантажу", - пояснив він.
Наразі існує два шляхи деокупації міста, вважає чиновник.
"Ми все ж таки сподіваємося, що це буде дипломатичний шлях, і у нас не постраждає ні підприємство, ні місто, і ми зможемо запускати та відновлювати водопостачання, електрику, опалення, бо там є проблеми. Інший шлях – військовий. Щодо цього ми бачимо, що поки що немає якихось зрушень на лінії фронту, незважаючи на активні та вдалі для українських військових бої", - наголосив чиновник.
За його словами, звільнити населений пункт саме військовим шляхом поки що неможливо, адже в регіоні порушено логістику.
"Сподіваємося, що МАГАТЕ все ж таки доведе до кінця це питання, і вдасться деокупувати місто, що звідти вийдуть ворожі сили, а Енергоатом повернеться під український контроль. У той самий час, що стосується окупаційних військ, то їх там ніколи не було дуже багато, зокрема, щодо важкої техніки. Здебільшого вони (росіяни – ред.) були там проїздом… Щодо населення, то я не можу сказати, що його поменшало. Втім, його там теж не було багато. Явних ознак того, що окупанти відводять війська, немає. Звичайно, більше знають військові, проте місцеві жителі, з якими я постійно підтримую контакт, також не мають такої інформації", - підсумував Орлов.
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