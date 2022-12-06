Мер Енергодару розповів можливі сценарії визволення міста

17:12 06 грудня Київ, Україна

За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, на сьогодні є два сценарії деокупації міста та електростанції. Про це він заявив в ефірі радіо у вівторок, 6 грудня.

"Щодо звільнення Енергодару, то, на мою думку, це буде найскладніше завдання по всій тимчасово окупованій території. Ми добре розуміємо, що там є "ядерний щит", якого, наприклад, не було в Чорнобилі. В Енергодарі є сім енергоблоків, сховища відпрацьованого радіоактивного палива, і окупанти чіплятимуться всіма способами, щоб не вийти з Енергодару, бо це є важіль шантажу", - пояснив він.



Наразі існує два шляхи деокупації міста, вважає чиновник.

"Ми все ж таки сподіваємося, що це буде дипломатичний шлях, і у нас не постраждає ні підприємство, ні місто, і ми зможемо запускати та відновлювати водопостачання, електрику, опалення, бо там є проблеми. Інший шлях – військовий. Щодо цього ми бачимо, що поки що немає якихось зрушень на лінії фронту, незважаючи на активні та вдалі для українських військових бої", - наголосив чиновник.

За його словами, звільнити населений пункт саме військовим шляхом поки що неможливо, адже в регіоні порушено логістику.