Мер Черкас вибачився перед Зеленським за бойкот карантину
18:40 11 грудня Київ, Україна
Мер Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом України за бойкотування карантину
і додав, що потрібно забути про протистояння між мером і президентом.
Про це політик повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.
"Я гарячий чоловік, але я щира людина, і я завжди буду стояти пліч-о-пліч з патріотами, які захищатимуть нашу країну. Так що, пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. І хотів сказати, що наше завдання - спільно працювати на Україну і так, як у виконавчому комітеті ми повинні відстоювати, в першу чергу інтереси нашої країни", - зазначив Бондаренко.
Також мер Черкас висловив надію, що і протистояння в рамках міської ради теж завершаться.
"І звертаюся ще раз до депутатів Черкаської міської ради з проханням забути про всі чвари передвиборчі, забути про вибори. Сьогодні треба об'єднатися і працювати над вирішенням усіх проєктів соціально-економічного розвитку Черкас. Є пандемія коронавірусу, нам потрібно з холодною головою до цього ставитися і спокійно жити, спокійно працювати. І обов'язково лікувати жителів міста. Сьогодні є погані погодні умови... наші комунальники цілу ніч працювали, щоб жителям міста було спокійно рухатися по тротуарах і дорогах. Ми повинні забути про все сьогодні", - підсумував Бондаренко.
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