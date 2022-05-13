Мер Черкас вибачився перед Зеленським за бойкот карантину

18:40 11 грудня Київ, Україна

Мер Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом України за бойкотування карантину і додав, що потрібно забути про протистояння між мером і президентом.

Про це політик повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Я гарячий чоловік, але я щира людина, і я завжди буду стояти пліч-о-пліч з патріотами, які захищатимуть нашу країну. Так що, пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. І хотів сказати, що наше завдання - спільно працювати на Україну і так, як у виконавчому комітеті ми повинні відстоювати, в першу чергу інтереси нашої країни", - зазначив Бондаренко.

Також мер Черкас висловив надію, що і протистояння в рамках міської ради теж завершаться.