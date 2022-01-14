Мендель змінює кваліфікацію

15:48 30 квітень Київ, Україна

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель переходить на посаду радника з міжнародних комунікацій.

Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.



Він уточнив, що Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу Президента.



"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, в зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ", - сказав Подоляк.



Він додав, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.

"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський призначив Мендель своїм спікером 3 червня 2019 року. Вона перемогла на конкурсі, в якому брали участь близько чотирьох тисяч осіб.