Мельник квапить союзників із озброєнням

09:23 24 серпня Київ, Україна

Андрій Мельник подякував уряду канцлера Олафа Шольца за обіцяне постачання озброєнь.

Про це він сказав на каналі ZDF.



У німецькому уряді повідомили, що планують поставити Україні ще озброєнь на суму понад 500 млн євро: системи ППО Iris-T, 10 БРЕМ, 20 ракетних установок, боєприпаси та антидрон-обладнання. Бюджетний комітет бундестагу ще має схвалити ці постачання.



За його словами, Україна "дуже цінує це нове зобов'язання канцлера та вдячна за нього". Тим часом більшість обіцяних озброєнь не буде до наступного року, уточнив посол. Через це дипломат сподівається на прискорене постачання, бо "зараз кожен день має значення, особливо перед зимою".

"Ми сподіваємося, що інша зброя, яка може бути доставлена швидко, також досягне України. Це оголошення дуже важливе", – зазначив Мельник.

За його словами, важливо, щоб Україна показала, що здатна перемогти росію – "тільки тоді буде шанс на переговори та міцний мир".

"Я сподіваюся, що ця підтримка, яку ми отримали з початку війни, і тут, у Берліні, і в інших столицях Європи та західного світу, що ця підтримка залишиться. Тому що ця війна ведеться проти України. Україна перемагає, це також на користь Німеччини. І тому я сподіваюся, що люди тут, громадськість, зокрема, ЗМІ, не перестануть про це повідомляти та підтримувати нас", – сказав посол.



Він знову висловив сподівання, що перед від'їздом до Києва 14 жовтня він матиме можливість особисто зустрітися з канцлером, президентом і міністром фінансів ФРН, "щоб усе прояснити: важкі часи, і що ніхто не тримає образи".