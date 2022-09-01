Мельник квапить союзників із озброєнням

Андрій Мельник подякував уряду канцлера Олафа Шольца за обіцяне постачання озброєнь.
Про це він сказав на каналі ZDF.
У німецькому уряді повідомили, що планують поставити Україні ще озброєнь на суму понад 500 млн євро: системи ППО Iris-T, 10 БРЕМ, 20 ракетних установок, боєприпаси та антидрон-обладнання. Бюджетний комітет бундестагу ще має схвалити ці постачання.
За його словами, Україна "дуже цінує це нове зобов'язання канцлера та вдячна за нього". Тим часом більшість обіцяних озброєнь не буде до наступного року, уточнив посол. Через це дипломат сподівається на прискорене постачання, бо "зараз кожен день має значення, особливо перед зимою".
У німецькому уряді повідомили, що планують поставити Україні ще озброєнь на суму понад 500 млн євро: системи ППО Iris-T, 10 БРЕМ, 20 ракетних установок, боєприпаси та антидрон-обладнання. Бюджетний комітет бундестагу ще має схвалити ці постачання.
За його словами, Україна "дуже цінує це нове зобов'язання канцлера та вдячна за нього". Тим часом більшість обіцяних озброєнь не буде до наступного року, уточнив посол. Через це дипломат сподівається на прискорене постачання, бо "зараз кожен день має значення, особливо перед зимою".
За його словами, важливо, щоб Україна показала, що здатна перемогти росію – "тільки тоді буде шанс на переговори та міцний мир".
Він знову висловив сподівання, що перед від'їздом до Києва 14 жовтня він матиме можливість особисто зустрітися з канцлером, президентом і міністром фінансів ФРН, "щоб усе прояснити: важкі часи, і що ніхто не тримає образи".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі