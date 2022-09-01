Мелітопольські партизани допомагають боротися з окупантами

14:53 08 серпня Київ, Україна

Мелітопольські партизани допомагають українським військовим.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону.

"Ми бачимо, що Мелітополь - це один із осередків українського опору на Запорізькому напрямку. Ми знаємо, що там дуже суттєво діють українські партизани, які переходять до знищення залізничних об'єктів. Крім того, вони продовжують чинити опір, затримуючи логістику супротивника. Ну і інформують українські сили про пересування підрозділів, підвезення техніки тощо", - зазначив він.



За словами експерта, партизанський опір дуже важливий, бо він допомагає українським захисникам знищувати склади ворога. Мусієнко також додав, що Мелітополь зараз – це великий логістичний хаб окупантів, який розповсюджує озброєння по всьому Запорізькому напрямку.