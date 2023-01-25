Мелітополь стає однією з найбільших "в'язниць" Європи - партизани

Активісти партизанського руху Жовта стрічка активно проводять роз'яснювальну роботу в окупованих містах України.



Зокрема, розповідають, як уникнути одержання російського паспорта.

"Мелітополь стає однією з найбільших "в'язниць" Європи. Виїхати з міста майже неможливо. Окупанти все більше тиснуть на місцевих жителів, намагаючись їх зламати, максимально ускладнюють передачу друкованих плакатів до інших міст області. Але активісти руху Жовта стрічка тримають стрій! За минулі дні активісти поширили понад 120 флаєрів із QR-кодом, який перенаправляє до статті "Як уникнути отримання паспорта росіян?". Тому поки що окупанти йдуть у минуле, наші відважні жителі показують їм шлях за російським кораблем і сміливо наближають українське майбутнє", - йдеться у повідомленні активістів руху.