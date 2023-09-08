Мелітополь: нестача медиків досягла 3 тисяч осіб

На тимчасово окупованій території Запорізької області спостерігається серйозний дефіцит лікарів, який становить 3 тисячі осіб.
Цю інформацію надав міський голова Мелітополя Іван Федоров під час пресмарафону, присвяченого ситуації на тимчасово окупованих землях.
Цю інформацію надав міський голова Мелітополя Іван Федоров під час пресмарафону, присвяченого ситуації на тимчасово окупованих землях.
Він наголосив, що це свідчить про те, що частина медичних фахівців залишила окуповані території, а інші відмовляються працювати на загарбників. Винятково мало випадків, коли місцеві лікарі погоджуються працювати у ворожих військових шпиталях.
Втім, наголосив він, нестача лікарів відбивається і на місцевих жителях, які не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу.
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