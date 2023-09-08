Мелітополь: нестача медиків досягла 3 тисяч осіб

16:45 08 вересня Київ, Україна

На тимчасово окупованій території Запорізької області спостерігається серйозний дефіцит лікарів, який становить 3 тисячі осіб.



Цю інформацію надав міський голова Мелітополя Іван Федоров під час пресмарафону, присвяченого ситуації на тимчасово окупованих землях.

"Згідно з неофіційними даними, дефіцит лікарів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області становить як мінімум три тисячі осіб", - зазначив мер Мелітополя.



Він наголосив, що це свідчить про те, що частина медичних фахівців залишила окуповані території, а інші відмовляються працювати на загарбників. Винятково мало випадків, коли місцеві лікарі погоджуються працювати у ворожих військових шпиталях.



Втім, наголосив він, нестача лікарів відбивається і на місцевих жителях, які не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу.