Меджліс має намір активізувати участь в "Кримській платформі" союзників у всьому світі

10:52 04 травень Київ, Україна

Кримський Меджліс на чолі з депутатами ВРУ мають намір залучати до участі в "Кримській платформі" лідерів провідних країн, таких як Німеччина, Франція, США, Канада та інші.



Про це сказав український політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, народний депутат України Ахтем Чийгоз.

"Сподіваюся, що нам вдасться організувати своєрідне турне європейськими країнами-партнерами; готуємо також азійськими країнами, щоб за місяці, що залишилися, активізувати участь в" Кримській платформі "наших союзників у всьому світі", - сказав політик.

Чийгоз зазначив, що в столиці ФРН Берліні був останній раз в минулому році, на форумі, в якому брали участь депутати Бундестагу від різних фракцій. Планувалося продовжити цю роботу, але пандемія внесла свої корективи. Зараз українські депутати намагаються вести діалог на рівні груп дружби з різними країнами і оголосили про створення "Кримської платформи" всередині парламенту, щоб активізувати роботу цих міжпарламентських груп дружби. Треба сконцентрувати зусилля, щоб наші партнери з належною увагою сприйняли цю нову платформу, підкреслив політик.



Дуже важливим, за словами Чийгоза, є переконати країни, проти яких Росія поки застосовує "дуже підлі інструменти шантажу", щоб не дати їм долучитися до української ініціативи. Важливою для переконання таких країн стала б участь в першому саміті 23 серпня лідерів провідних країн, зокрема Німеччини, Франції, США, Канади тощо. Це, вважає Чийгоз, дало б можливість тим країнам, на які йде тиск, бути більш рішучими і обговорити всі пропозиції України і стратегію повернення Росії в рамки міжнародного права. Ухвалення ж українських пропозицій стало б, за оцінкою політика, "колосальним іміджевим ударом для Росії на міжнародній арені" і активізувало б опозицію всередині самої РФ в боротьбі проти путінського злочинного режиму.