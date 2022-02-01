Медведчуку обирають запобіжний захід

15:06 13 травень Київ, Україна

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку . Його підозрюють в державній зраді і розкраданні нацресурсів в Криму.

Раніше стало відомо, що обвинувачення вимагає арешту нардепа з альтернативою в 300 млн грн застави.



Перед засіданням Медведчук заявив, що всі його рахунки заблоковані, тому він не може заплатити таку заставу. У той самий час політик зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші".



Також він заявив, що "готовий до будь-якого розвитку подій".

Біля суду зібралися десятки молодих людей спортивної статури. Біля суду знаходиться керівник охоронної фірми Шторм, яка охороняє Медведчука і його будинок.



До будівлі суду прийшли також представники Нацкорпусу.



Правопорядок біля суду забезпечують поліція і Нацгвардія.

40 депутатів хотіли взяти Медведчука на поруки. Суддя В'ячеслав Підпалий відхилив клопотання адвокатів про взяття Медведчука на поруки.



Нагадаємо, 11 травня СБУ провела обшуки в будинку Медведчука. Пізніше самому Медведчуку, а також нардепу Тарасу Козаку було оголошено підозру в зраді.



Пізніше генпрокурорка Ірина Венедиктова озвучила, в чому підозрюють Медведчука. Зокрема, його підозрюють в перереєстрації за "законами" РФ в Криму українського газового родовища.