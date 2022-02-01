Медведчуку обирають запобіжний захід

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Його підозрюють в державній зраді і розкраданні нацресурсів в Криму.
Раніше стало відомо, що обвинувачення вимагає арешту нардепа з альтернативою в 300 млн грн застави.
Перед засіданням Медведчук заявив, що всі його рахунки заблоковані, тому він не може заплатити таку заставу. У той самий час політик зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші".
Також він заявив, що "готовий до будь-якого розвитку подій".
Перед засіданням Медведчук заявив, що всі його рахунки заблоковані, тому він не може заплатити таку заставу. У той самий час політик зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші".
Також він заявив, що "готовий до будь-якого розвитку подій".
Біля суду зібралися десятки молодих людей спортивної статури. Біля суду знаходиться керівник охоронної фірми Шторм, яка охороняє Медведчука і його будинок.
До будівлі суду прийшли також представники Нацкорпусу.
Правопорядок біля суду забезпечують поліція і Нацгвардія.
До будівлі суду прийшли також представники Нацкорпусу.
Правопорядок біля суду забезпечують поліція і Нацгвардія.
40 депутатів хотіли взяти Медведчука на поруки. Суддя В'ячеслав Підпалий відхилив клопотання адвокатів про взяття Медведчука на поруки.
Нагадаємо, 11 травня СБУ провела обшуки в будинку Медведчука. Пізніше самому Медведчуку, а також нардепу Тарасу Козаку було оголошено підозру в зраді.
Пізніше генпрокурорка Ірина Венедиктова озвучила, в чому підозрюють Медведчука. Зокрема, його підозрюють в перереєстрації за "законами" РФ в Криму українського газового родовища.
Нагадаємо, 11 травня СБУ провела обшуки в будинку Медведчука. Пізніше самому Медведчуку, а також нардепу Тарасу Козаку було оголошено підозру в зраді.
Пізніше генпрокурорка Ірина Венедиктова озвучила, в чому підозрюють Медведчука. Зокрема, його підозрюють в перереєстрації за "законами" РФ в Криму українського газового родовища.
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