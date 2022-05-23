Медведчук заговорив: він дає свідчення проти Порошенка – СБУ

Кум Путіна нардеп Віктор Медведчук, якому висунута підозра у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль п'ятого президента України Петра Порошенка.. А саме, що той, мовляв, не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.

Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу займався на прохання екс-президента, повідомляє СБУ.. І, нарешті, за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше коштів, ніж було вкладено у його викуп – до 42 млн. доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачування дизеля через магістраль припинилося.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – ватажків бойовиків.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями та тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив затриманий.

СБУ каже, що Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до схеми – колишні чиновники, екс-управління Нацбанку, народні депутати та представники правоохоронних структур: зокрема, Макар Пасенюк, Валерія Гонтарева, Ігор Кононенко, Володимир Демчишин, генпрокурор та голова МВС.

Служба безпеки продовжує слідчі дії із затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів та учасників скоєних злочинів.