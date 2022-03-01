Медведчук перевірив російську вакцину на собі та обговорив з Путіним її постачання в Україну

12:21 07 жовтень Київ, Україна

Глава політичної ради української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук привітав Росію зі створенням першої в світі вакцини проти коронавірусу та попросив розглянути можливість її постачання на Україну.



Цю пропозицію він озвучив під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Путіним в Ново-Огарьово, - повідомляється на сайті Кремля.



"Вітаю вас з тим, що Росія стала першою країною, яка створила вакцину Супутник V. Знаю, що на підході реєстрація й іншої вакцини", - сказав Медведчук Путіну під час зустрічі.



"І я просив би вас розглянути можливість, щоб ця вакцина потрапила в тому числі і в Україну. Щоб українські громадяни були захищені від цього страшного захворювання. Незважаючи на кризові відносини, які існують між нашими країнами, я хотів би, щоб ви, Володимире Володимировичу, розглянули таку можливість в майбутньому", - попросив Медведчук Путіна.



Своєю чергою президент РФ повідомив, що "така можливість дійсно існує".



"Якщо ми з Білоруссю почали цю роботу, то можемо так само працювати і з Україною. Однак потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювала свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складнощі", - відповів Путін Медведчуку.



Також глава політради ОПЗЖ заявив, що "ефективність і безпеку вищевказаної вакцини перевірив особисто на собі та членах своєї сім'ї".



"Вакцинувався я, дружина Оксана, наш син Богдан. Дуже легко перенесли. Для фізичного стану просто непомітно. А аналізи крові підтвердили, що є антитіла в достатній кількості, і у мене, і у дружини, і у сина", - стверджує Медведчук.

11 серпня президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія стала першою країною в світі, яка зареєструвала вакцину проти коронавірусу.



Пізніше на адресу вакцини пролунала критика з різних джерел. Так, в США розкритикували недостатність випробувань, проведених з російською вакциною, а в Німеччині висловили сумніви щодо її безпеки.



Своєю чергою Росія вже запустила Супутник V в цивільний обіг. Її доставлять в усі регіони країни.



Крім того, в кінці вересня російську вакцину проти коронавірусу поставили для дослідів у Білорусь. Дослідження пройдуть у восьми медичних установах Білорусі, дві з них вже отримали перші партії Супутника V.