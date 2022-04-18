Медведчук звернувся до глав України та рф

Звернення поширила Служба безпеки України.

"[Я хочу звернутися] з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогодні і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", - йдеться у відеозверненні.