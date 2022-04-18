Медведчук звернувся до глав України та рф

Затриманий СБУ політик Віктор Медведчук, який перебуває під арештом за низкою звинувачень, зокрема, у держзраді, виступив із відеозверненням до володимира путіна та Володимира Зеленського з проханням обміняти його.
Звернення поширила Служба безпеки України.
"[Я хочу звернутися] з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогодні і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", - йдеться у відеозверненні.
"Агресія росії викликала у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку до міста гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію росії та свідомо руйнують місто. При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують захищати бійці полку "Азов" та 36-ї бригади морської піхоти", - повідомляють у СБУ.
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