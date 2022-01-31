Медведчук інформував Дмитра Козака про секретні дані ЗСУ, - Баканов

Влітку минулого року лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук інформував Дмитра Козака про місцезнаходження секретного військового підрозділу ЗСУ.
Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов.
Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов.
Даний епізод ліг в основу другого епізоду кримінального провадження проти Медведчука.
Також сьогодні стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. В цей же день генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила, що вже підписала підозра Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють в зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
Також сьогодні стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. В цей же день генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила, що вже підписала підозра Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють в зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
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