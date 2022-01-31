Медведчук інформував Дмитра Козака про секретні дані ЗСУ, - Баканов

19:17 11 травень Київ, Україна





Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Влітку минулого року лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук інформував Дмитра Козака про місцезнаходження секретного військового підрозділу ЗСУ.Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов

"Цей епізод стався в серпні 2020 року. Пан Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація призначалася для спецслужб Російської Федерації", - сказав Баканов.

Даний епізод ліг в основу другого епізоду кримінального провадження проти Медведчука.



Також сьогодні стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. В цей же день генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила, що вже підписала підозра Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють в зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.