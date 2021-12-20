Матеріали про військові злочини Росії в Криму спрямовані Гаазький суд

Діюча в Києві прокуратура АР Криму продовжує боротьбу з порушенням прав людини і військовими злочинами, які здійснює влада РФ в включеному Криму. На сьогодні на адресу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі відправлені дані по восьми підтверджених фактах військових злочинів.

"Метою цих повідомлень є початок повноцінного розслідування Офісом прокурора МУС військових злочинів і злочинів проти людяності, скоєних у Криму", - сказано в повідомленні.

У свою чергу заступник прокурора АРК Віталій Секретар каже, що "пріоритетом в роботі прокуратури автономії є забезпечення невідворотності покарання для осіб, які вчиняють військові злочини і злочини проти людяності в Криму".

Нагадаємо, що раніше Київ передав до суду пакет матеріалів по Криму. На цей раз українська прокуратура передала матеріали про жертви порушення права власності в Криму.

Також повідомлялося, що Україна створює міжнародну платформу по деокупацію Криму. Серед ключових учасників МЗС хотів би бачити держави-гаранти української безпеки, зокрема США і Великобританію, а також Францію і Німеччину.